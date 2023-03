++ Borsa | Milano sprofonda - 4 | 2% | raffica di sospensioni ++

(Di lunedì 13 marzo 2023) Piazza Affari, continuando a indossare la maglia nera tra i listini del Vecchio Continente, tutti in caduta.cede il 4,2% mentre Londra perde l'1,7%, Parigi il 2% e Francoforte il 2,2%...

Alle 10:30 di stamattinacede il 4,2% mentre Londra perde l'1,7%, Parigi il 2% e Francoforte ... Anche Tokyo in calo Chiusura negativa per ladi Tokyo. Softbank, la conglomerata finanziaria ...Piazza Affari sprofonda, continuando a indossare la maglia nera tra i listini del Vecchio Continente, tutti in caduta.cede il 4,2% mentre Londra perde l'1,7%, Parigi il 2% e Francoforte il 2,2%. Sul listino milanese raffica di sospensioni al ribasso con Bper ( - 8,7%), Mps ( - 8,9%), Mediobanca ( - 5,7%), ...passa di mano con un trascurabile - 4,13% alle 10:30 e scambia a 26.154,77 punti. 13 - 03 - 2023 10:30

Borsa Milano scivola con le banche Agenzia ANSA

Borsa di Milano oggi 13 marzo: il Ftse Mib capitola in una settimana che si preannuncia complessa, con i rischi bancari Usa e la riunione Bce. Le banche trascinano in basso il listino. Spread sale.