Borsa | Milano sprofonda -4% Il crac Svb | il crollo dei listini europei e i timori per le banche | ecco cosa sta succedendo

Borsa: Milano sprofonda (-4,2%), raffica di sospensioni. In asta di volatilità anche Mps, Bper, Tim, Mediobanca. Borsa: Biden non rassicura, Europa prosegue caduta: Milano resta la peggiore e cede oltre il 4%, spread a 194 punti. Crollo della borsa, Milano a picco e raffica di sospensioni. Borsa Milano zavorrata da vendite su banche dopo collasso Svb, tengono Leonardo, utility

Il presidente americano, Joe Biden prova a rassicurare i mercati dopo il fallimento della Silicon Valley Bank ma le Borse europee non arrestano la caduta.resta la più pesante con il Ftse Mib che lascia sul terreno oltre il 4% con le banche che perdono mediamente l'8%. Bper è la peggiore con un - 10%. Tra le altre Piazze Francoforte cede il 3,2%, ..., che cede il 3,5%, continua a indossare la maglia nera dei listini europei, penalizzata dalla forte esposizione al comparto bancario, davanti a Madrid ( - 2,6%), Francoforte ( - 2%), Parigi ( -...oggi,in profondo rosso con tonfo dei bancari. Cosa sta succedendo

Da venerdi' scorso ha perso quasi 0,6 punti percentuali (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 13 mar - Il rendimento dei titoli del Tesoro statunitensi a due anni sta registrando la maggior ...MILANO (Reuters) - Piazza Affari chiude la mattina in forte calo, appena sopra i minimi intraday, zavorrata come il resto d'Europa da una nuova ondata di vendite sul settore bancario. Pesano ancora, c ...