Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoiteconomia : Borsa: lunedì nero con Svb, Europa brucia 291 miliardi - andreadortenzio : Borsa: lunedì nero con Svb, Europa brucia 291 miliardi - Economia - ANSA - fisco24_info : Borsa: lunedì nero con Svb, Europa brucia 291 miliardi: Francoforte -3%, Parigi -2,9%, Londra -2,58%, Madrid -3,55% - InvestingItalia : #Borsa Milano, lunedì nero, banche travolte da collasso Svb, in recupero utility - - 5y82C : I prezzi del petrolio stanno crollando a causa dell'incertezza sui mercati energetici dovuta alla crisi del settore… -

nero per le Borse europee messe ko dal fallimento della californiana Silicon Valley Bank. Con il timore di un contagio anche agli istituti del Vecchio Continente, peraltro escluso da più parti, ...Piazza Affari: dal Covid a Lehman Brothers, le peggiori sedute del Ftse Mib Era12 marzo ... Nei mesi successivi ladi Milano fece segnare altri record negativi: 10 ottobre 2008 ( - 7,14%, ......- analista Senior di ActivTrades - ha segnalato che l'aumento del risk off sui mercati è dovuto principalmente alla questione relativa al fallimento della SVB (Silicon Valley Bank) in, in ...