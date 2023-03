Borsa: Biden non rassicura, Europa prosegue caduta (Di lunedì 13 marzo 2023) Il presidente americano, Joe Biden prova a rassicurare i mercati dopo il fallimento della Silicon Valley Bank ma le Borse europee non arrestano la caduta. Milano resta la più pesante con il Ftse Mib ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 13 marzo 2023) Il presidente americano, Joeprova are i mercati dopo il fallimento della Silicon Valley Bank ma le Borse europee non arrestano la. Milano resta la più pesante con il Ftse Mib ...

