Borghi | «Inter senza completa serenità mentale | Inzaghi confusione!»

Leggi su inter-news

(Di lunedì 13 marzo 2023) Anche venerdì a La Spezia l’ha mostrato tutti i suoi limiti di personalità. Perancheha colpe in tal senso, visti i messaggi che manda in campo. Il giornalista ha evidenziato le lacune nel corso di Sunday Night Square su DAZN. MANCA QUALCOSA – Stefanonon boccia la prestazione di La Spezia: «Secondo me se riesci a fare un grande sforzo di lucidità tu dici che l’ha fatto un gran primo tempo. Bartlomiej Dragowski para un rigore a Lautaro Martinez, che ha un’altra occasione, Marcelo Brozovic funziona e arrivano molto al tiro. L’a differenza di tante partite l’approccio l’ha avuto, poi è sopraggiunto il fatto che non ha una. All’episodio negativo sbanda e in mezzo ci si ...