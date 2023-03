Bonus trasporti, impossibile fare richiesta: manca il decreto attuativo che doveva arrivare entro il 14 febbraio. Ecco perché (Di lunedì 13 marzo 2023) Il Bonus trasporti c’è, ma solo sulla carta. Il decreto legge del 14 gennaio del 2023 con “disposizioni urgenti in materia di prezzi dei carburanti e di sostegno per la fruizione del trasporto pubblico” ne prevede il rinnovo, seppur con qualche modifica a ribasso. Il termine per il decreto attuativo, necessario per rendere operativa la norma, era fissato per il 14 febbraio, ma non è ancora stato firmato dal ministero del Lavoro. I cittadini, quindi, non possono ancora richiedere l’agevolazione. Lungaggini tecniche e burocratiche, con una conseguenza immediata e tangibile: chi vuole richiedere un Bonus che gli spetta non può farlo. Il decreto che manca – Per poter procedere all’erogazione del Bonus serve un ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 13 marzo 2023) Ilc’è, ma solo sulla carta. Illegge del 14 gennaio del 2023 con “disposizioni urgenti in materia di prezzi dei carburanti e di sostegno per la fruizione del trasporto pubblico” ne prevede il rinnovo, seppur con qualche modifica a ribasso. Il termine per il, necessario per rendere operativa la norma, era fissato per il 14, ma non è ancora stato firmato dal ministero del Lavoro. I cittadini, quindi, non possono ancora richiedere l’agevolazione. Lungaggini tecniche e burocratiche, con una conseguenza immediata e tangibile: chi vuole richiedere unche gli spetta non può farlo. Ilche– Per poter procedere all’erogazione delserve un ...

