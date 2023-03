Bonus Famiglia arriva la novità più importante: c’entrano le bollette (Di lunedì 13 marzo 2023) A fine mese finiscono gli sconti sugli onori di sistema, ma l’esecutivo pensa al Bonus per le famiglie: cosa sta accadendo. Fine agli incentivi che in questi mesi hanno portato ad una sensibile riduzione dei prezzi di bollette della luce e del gas. La misura scade a fine mese e l’esecutivo guidato da Giorgia Meloni ha messo in cantiero però qualcosa che in qualche modo possa andare incontro alle famiglie e alle tante imprese che, senza incentivi, rischiano il collasso. Allo studio del governo alcuni Bonus per alleggerire il carico sulle bollette – ilovetrading.itTra le idee in cantiere c’è il Bonus sociale, una misura che per diverso tempo ha garantito respiro a migliaia di italiani. Allo stesso tempo, c’è l’intenzione di valorizzare il Bonus famiglie: in questo caso, più che aiutare ... Leggi su ilovetrading (Di lunedì 13 marzo 2023) A fine mese finiscono gli sconti sugli onori di sistema, ma l’esecutivo pensa alper le famiglie: cosa sta accadendo. Fine agli incentivi che in questi mesi hanno portato ad una sensibile riduzione dei prezzi didella luce e del gas. La misura scade a fine mese e l’esecutivo guidato da Giorgia Meloni ha messo in cantiero però qualcosa che in qualche modo possa andare incontro alle famiglie e alle tante imprese che, senza incentivi, rischiano il collasso. Allo studio del governo alcuniper alleggerire il carico sulle– ilovetrading.itTra le idee in cantiere c’è ilsociale, una misura che per diverso tempo ha garantito respiro a migliaia di italiani. Allo stesso tempo, c’è l’intenzione di valorizzare ilfamiglie: in questo caso, più che aiutare ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Roseinfiore : RT @corriereveneto: Padova, la politica per la famiglia di Sit: bonus, smart working e «premi» ai neogenitori - corriereveneto : Padova, la politica per la famiglia di Sit: bonus, smart working e «premi» ai neogenitori - infoiteconomia : Contro il caro bollette arriva il bonus famiglia - piermolinengo : Il governo ha allo studio un nuovo #bonusfamiglia, il cui scopo dovrebbe essere quello di incentivare il risparmio… - news_mondo_h24 : Bollette: in arrivo il bonus famiglia -