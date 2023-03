Bomba carta contro il circolo del Pd di via Catanzaro a Roma. Gli anarchici alzano il tiro per chiedere la liberazione di Cospito (Di lunedì 13 marzo 2023) Paura nella sede del circolo del Partito democratico di via Catanzaro a Roma. Un petardo di grosse dimensioni, probabilmente una Bomba carta, è stato lanciato questa notte contro l’ingresso della struttura vicino piazza Bologna, mentre le mura della stessa sono state tappezzate di scritte quali “Stop 41 bis” e “Alfredo (Cospito, ndr) Libero”, oltre a insulti contro il Partito Democratico Cospito torni libero, anarchici attaccano circolo del Pd “Solidarietà e vicinanza al circolo del Partito democratico Italia Lanciani per il vigliacco attacco che ha danneggiato i locali della sede. Mi auguro che i responsabili di questo vile gesto vengano individuati. Nessuno spazio per la violenza ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 13 marzo 2023) Paura nella sede deldel Partito democratico di via. Un petardo di grosse dimensioni, probabilmente una, è stato lanciato questa nottel’ingresso della struttura vicino piazza Bologna, mentre le mura della stessa sono state tappezzate di scritte quali “Stop 41 bis” e “Alfredo (, ndr) Libero”, oltre a insultiil Partito Democraticotorni libero,attaccanodel Pd “Solidarietà e vicinanza aldel Partito democratico Italia Lanciani per il vigliacco attacco che ha danneggiato i locali della sede. Mi auguro che i responsabili di questo vile gesto vengano individuati. Nessuno spazio per la violenza ...

