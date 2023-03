Bologna, le condizioni di Dominguez e Orsolini (Di lunedì 13 marzo 2023) Il Bologna ha diramato il report della seduta odierna, con un aggiornamento sulle condizioni di Nicolas Dominguez e Riccardo Orsolini. Al ce... Leggi su calciomercato (Di lunedì 13 marzo 2023) Ilha diramato il report della seduta odierna, con un aggiornamento sulledi Nicolase Riccardo. Al ce...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Bologna, le condizioni di Dominguez e Orsolini: Il Bologna ha diramato il report della seduta odierna, con un aggio… - DeKetelaeriano2 : @DavidoneRspwn A bologna ci passo ogni tanto. Un mese fa sono stato in una gioielleria in centro e vedendo le condi… - Fantacalcio : Bologna, le condizioni di Orsolini e Dominguez: il report - Giovann39862505 : RT @FrancescoLaur72: Nella settimana in cui #Inter perde a #Spezia #Roma perde con #Sassuolo e #Lazio pareggia a #Bologna , noi vinciamo so… - calabrone37 : RT @FrancescoLaur72: Nella settimana in cui #Inter perde a #Spezia #Roma perde con #Sassuolo e #Lazio pareggia a #Bologna , noi vinciamo so… -