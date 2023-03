Boccia (Pd) sull'Ucraina: 'I cinesi provano a mediare, ma dovrebbe farlo l'Europa' (Di lunedì 13 marzo 2023) Francesco Boccia, senatore del Pd e coordinatore della mozione Schlein all'ultimo congresso, a Radio 24 ha parlato del nuovo corso del partito e non solo. L'esponente dem, ha trattato anche l'... Leggi su globalist (Di lunedì 13 marzo 2023) Francesco, senatore del Pd e coordinatore della mozione Schlein all'ultimo congresso, a Radio 24 ha parlato del nuovo corso del partito e non solo. L'esponente dem, ha trattato anche l'...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... 24Mattino : Francesco #Boccia, esponente del Partito Democratico: 'Il ruolo dell'Europa è fondamentale sull'#Ucraina, è mancata… - Lord_Vltor : @FioriFlavio @tw_whatsapp Mi ricordo che a qualcuna esplose la boccia sull'aereo. Poi boh, non so come/quando/perch… - sibiuan : @RaiPortaaPorta Insisto sull’atteggiamento di Boccia da professorone di diritto umano, ma dov’era quando sono morte… - LucaBolognini82 : #Meta e il flop del metaverso. In un anno persi 13,7 miliardi di dollari. Il papà di #Facebook licenzia decine di m… - elespaterlini1 : RT @elespaterlini1: @chetempochefa @fabfazio @pdnetwork @ellyesse @RaiTre Mi ha convinto il suo programma di governo Concreto preciso su qu… -