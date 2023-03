Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infobetting : Blackburn-Reading (mercoledì 15 marzo 2023 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici -

...22 11 2 68 28 77 2 Sheffield Utd 34 19 7 8 55 31 64 3 Middlesbrough 35 18 6 11 61 40 60 4...35 12 11 12 30 38 47 13 Hull 35 12 9 14 40 48 45 14 Bristol City 34 11 11 12 43 43 44 1534 ...Inghilterra6 1 44 Dykes L. Scozia QPR 6 1 45 Gallagher S. Inghilterra6 1 46 McGree R. Australia Middlesbrough 6 1 47 Chair I. Marocco QPR 5 7 48 Wallace J. Inghilterra West Brom 5 ...Ilviene dalla sconfitta esterna per 5 - 0 contro il Middlesbrough ed é quindicesimo con 44 punti mentre lo Sheffield United é reduce dalla sconfitta esterna di misura contro iled ...

Reading-Sheffield United (martedì 07 marzo 2023 ore 21:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici Infobetting

Blackburn Rovers host Reading FC in the Championship on Wednesday night having had an 11-game unbeaten run ended by Stoke City last Friday night ...Scott Wharton stepped up his return from injury with minutes in a behind-closed-doors friendly against Icelandic second division ...