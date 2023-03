Black Panther: Wakanda Forever segna il peggior record agli Oscar per l'MCU (Di lunedì 13 marzo 2023) Nonostante le numerose nomination agli Oscar 2023, tra cui quella per Angela Bassett come Miglior attrice non protagonista, continua la serie negativa della Marvel. Dopo le 7 nomination agli Oscar 2023 di quest'anno in molti pensavano che Black Panther: Wakanda Forever, sequel del film del 2018 con il compianto Chadwick Boseman, avrebbe potuto significare un enorme passo in avanti per la Marvel agli occhi dell'Academy. Purtroppo così non è stato e la serie negativa dei film dell'MCU prosegue. Come già accaduto anche con Spider-Man: No Way Home e Shang-Chi agli Oscar 2022, anche quest'anno un film della Marvel non è riuscito a vincere il premio per i "Migliori effetti speciali". La statuetta è stata ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 13 marzo 2023) Nonostante le numerose nomination2023, tra cui quella per Angela Bassett come Miglior attrice non protagonista, continua la serie negativa della Marvel. Dopo le 7 nomination2023 di quest'anno in molti pensavano che, sequel del film del 2018 con il compianto Chadwick Boseman, avrebbe potuto significare un enorme passo in avanti per la Marvelocchi dell'Academy. Purtroppo così non è stato e la serie negativa dei film dell'MCU prosegue. Come già accaduto anche con Spider-Man: No Way Home e Shang-Chi2022, anche quest'anno un film della Marvel non è riuscito a vincere il premio per i "Migliori effetti speciali". La statuetta è stata ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fabiodb13 : RT @ItsDuivel: Rapidi pensieri sparsi sugli oscar: - Sceneggiatura non data a Gli Spiriti dell'Isola (film basato solo ed esclusivamente su… - marvelcinemaita : Oscar 2023: Michael B. Jordan e Jonathan Majors omaggiano Angela Bassett dopo la mancata vittoria per ‘Black Panthe… - DonKalulu20 : @ItsDuivel Ma che cazz ha vinto black panther che faceva cagare - ItsDuivel : Rapidi pensieri sparsi sugli oscar: - Sceneggiatura non data a Gli Spiriti dell'Isola (film basato solo ed esclusiv… - KappaConci : RT @MarvelFansIT: ??Ruth Carter e Black Panther: Wakanda Forever vincono l'Oscar per i migliori costumi #Oscars95 -