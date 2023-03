Birmania: 30 civili uccisi dal regime dentro un monastero (Di lunedì 13 marzo 2023) Oltre 30 persone sono state uccise in un monastero nello Stato birmano di Shan in un attacco della giunta militare. Lo riferisce la Bbc che cita la milizia dei ribelli Karenni. Secondo quanto si ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 13 marzo 2023) Oltre 30 persone sono state uccise in unnello Stato birmano di Shan in un attacco della giunta militare. Lo riferisce la Bbc che cita la milizia dei ribelli Karenni. Secondo quanto si ...

Birmania: 30 civili uccisi dal regime dentro un monastero Oltre 30 persone sono state uccise in un monastero nello Stato birmano di Shan in un attacco della giunta militare. Lo riferisce la Bbc che cita la milizia dei ribelli Karenni. Secondo quanto si ... Birmania,strage di civili in monastero 10.20 Birmania,strage di civili in monastero E' di almeno 30 civili morti il bilancio dell'attacco ad un villaggio nello stato birmano di Shan da parte della della giunta militare. Lo riferisce la Bbc ... Birmania: 30 civili uccisi dal regime in un monastero Un video della milizia ribelle mostra almeno 20 corpi, alcuni dei quali indossavano le vesti arancioni dei monaci buddisti, ammassati contro il monastero ...