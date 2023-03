Bimbo scende dal Frecciarossa in sosta, ma il treno riparte con la madre dentro (Di lunedì 13 marzo 2023) Una disavventura terminata con un abbraccio. È quella capitata venerdì scorso a un bambino dell’Arabia Saudita, rimasto solo sulla banchina della stazione di Bologna mentre il treno ripartiva con sua madre dentro. Il Bimbo di 11 anni è stato avvistato dagli agenti della polizia ferroviaria che, nonostante le difficoltà linguistiche, sono riusciti a ricostruire la vicenda e hanno contattato la madre del Bimbo rimasta sul treno. Il Bimbo era sceso dal Frecciarossa, partito da Lecce e diretto a Torino, durante una delle soste del treno, che durano solo pochi minuti. La donna, accortasi dell’assenza del bambino, si era rivolta disperata al capotreno. Una volta raggiunta al telefono dagli agenti è scesa a ... Leggi su tpi (Di lunedì 13 marzo 2023) Una disavventura terminata con un abbraccio. È quella capitata venerdì scorso a un bambino dell’Arabia Saudita, rimasto solo sulla banchina della stazione di Bologna mentre ilripartiva con sua. Ildi 11 anni è stato avvistato dagli agenti della polizia ferroviaria che, nonostante le difficoltà linguistiche, sono riusciti a ricostruire la vicenda e hanno contattato ladelrimasta sul. Ilera sceso dal, partito da Lecce e diretto a Torino, durante una delle soste del, che durano solo pochi minuti. La donna, accortasi dell’assenza del bambino, si era rivolta disperata al capo. Una volta raggiunta al telefono dagli agenti è scesa a ...

