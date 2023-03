Bimba di 3 anni spara e uccide la sorellina di 4 in Texas (Di lunedì 13 marzo 2023) (Adnkronos) – Trova una pistola in casa incustodita, Bimba di 3 anni spara e uccide la sorellina di 4. E’ successo, secondo quanto riporta il Guardian, ieri in Texas. La vittima era nell’appartamento della periferia di Houston con 5 adulti, tra cui sua madre e il patrigno, ma nessuno si è accorto di quanto stava per accadere in camera da letto. Inutile l’intervento dei soccorritori che hanno solo potuto constatare il decesso della bambina di 4 anni. Ancora non è chiaro se i familiari saranno accusati di omessa custodia dell’arma e di vigilanza delle minori. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 13 marzo 2023) (Adnkronos) – Trova una pistola in casa incustodita,di 3ladi 4. E’ successo, secondo quanto riporta il Guardian, ieri in. La vittima era nell’appartamento della periferia di Houston con 5 adulti, tra cui sua madre e il patrigno, ma nessuno si è accorto di quanto stava per accadere in camera da letto. Inutile l’intervento dei soccorritori che hanno solo potuto constatare il decesso della bambina di 4. Ancora non è chiaro se i familiari saranno accusati di omessa custodia dell’arma e di vigilanza delle minori. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

