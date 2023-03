Bilancio di previsione, 94milioni di investimenti e conti in ordine (Di lunedì 13 marzo 2023) Bergamo. Il Bilancio di previsione del Comune di Bergamo tiene, nonostante i rincari. Questa l’analisi dei numeri presentati da Sergio Gandi, vice sindaco e assessore al Bilancio, insieme al Dirigente Corrado Viscardi, responsabile dell’area economica finanziaria di Palazzo Frizzoni, in occasione della disanima sul Bilancio di previsione 2023. In soldoni, cresce la previsione delle entrate grazie alla tassa di soggiorno, complice l’incremento dei flussi turistici determinati anche dall’anno della Capitale, quella delle sanzioni (+ 1 milione, da 12.010.000 a 13.10.000), si registra il ritorno dei dividenti sulle partecipate, 94 sono i milioni in termini di investimenti sulla città, viene ridotto il disavanzo (-4 milioni e oltre contro i -6 dell’anno precedente) e gli ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 13 marzo 2023) Bergamo. Ildidel Comune di Bergamo tiene, nonostante i rincari. Questa l’analisi dei numeri presentati da Sergio Gandi, vice sindaco e assessore al, insieme al Dirigente Corrado Viscardi, responsabile dell’area economica finanziaria di Palazzo Frizzoni, in occasione della disanima suldi2023. In soldoni, cresce ladelle entrate grazie alla tassa di soggiorno, complice l’incremento dei flussi turistici determinati anche dall’anno della Capitale, quella delle sanzioni (+ 1 milione, da 12.010.000 a 13.10.000), si registra il ritorno dei dividenti sulle partecipate, 94 sono i milioni in termini disulla città, viene ridotto il disavanzo (-4 milioni e oltre contro i -6 dell’anno precedente) e gli ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Elbareport : Il Consiglio Comunale di Marciana approva il bilancio di previsione - Umbria24 : Terni, bilancio di previsione sui banchi del consiglio: «’Bombe’ per il futuro sindaco» - valtiberina : Consiglio comunale Sansepolcro: approvato il Bilancio di previsione finanziario 2023-2025 - PiacenzaPress : Cadeo, voto contrario della minoranza al bilancio di previsione “Pochi soldi per le strade” - fainformazione : Milazzo (ME) - La Giunta approva il bilancio di previsione 2023-25 ed il DUP La Giunta municipale ha approvato il… -