Bilancio di previsione 2023 approvato dalla Giunta | «Investimenti record»

(Di lunedì 13 marzo 2023) Palazzo Frizzoni. «Abbiamo attratto i fondi del Pnrr. Tengono le entrate, cresce l’imposta di soggiorno». Ora la discussione prima in Commissione e poi in Consiglio.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... webecodibergamo : «Abbiamo attratto i fondi del Pnrr. Tengono le entrate, cresce l’imposta di soggiorno». Ora la discussione prima in… - Elbareport : Il Consiglio Comunale di Marciana approva il bilancio di previsione - Umbria24 : Terni, bilancio di previsione sui banchi del consiglio: «’Bombe’ per il futuro sindaco» - valtiberina : Consiglio comunale Sansepolcro: approvato il Bilancio di previsione finanziario 2023-2025 - PiacenzaPress : Cadeo, voto contrario della minoranza al bilancio di previsione “Pochi soldi per le strade” -

L'assessore ae contabilità Matteo Fornasini ha illustrato la proposta di Approvazione deldidel Comune di Ferrara per gli esercizi 2023/2025 e relativi allegati (...L'assessore ae contabilità Matteo Fornasini ha illustrato la proposta di Approvazione deldidel Comune di Ferrara per gli esercizi 2023/2025 e relativi allegati (Pdlc ...La Giunta del Comune di Bergamo ha approvato oggi, lunedì 13 marzo, ilprevisionale 2023 (che comprende anche una primasui bilanci del 2024 e del 2025). Si tratta del primo passo dell'iter burocratico, che prevede ora la discussione del documento in ...

Bilancio di previsione, 94 milioni di investimenti e conti in ordine BergamoNews.it

“Da oltre un anno – ha dichiarato l’assessore allo Sviluppo economico, Alessandro Delli Noci - la Regione Puglia, in qualità di ente Coordinatore ...Palazzo Frizzoni. «Abbiamo attratto i fondi del Pnrr. Tengono le entrate, cresce l’imposta di soggiorno». Ora la discussione prima in Commissione e poi in Consiglio. Il Comune di Bergamo ha avviato l’ ...