Biglietti Ascoli-Venezia in vendita da domani. Dalle ore 16:00 di domani, lunedì 13 marzo, saranno in vendita i Biglietti per assistere ad Ascoli-Venezia, match valido per la 30^ giornata del Campionato di Serie BKT, in programma sabato 18 marzo, alle ore 14:00, al Del Duca di Ascoli. Prezzi e punti vendita sono consultabili al link https://www.Ascolicalcio1898.it/prezzi-Biglietti-campionato-2022-2023/ Tutti gli abbonati della stagione 2019/20 in possesso di voucher, potranno utilizzare, anche parzialmente, il credito dello stesso.

