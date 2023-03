Bielorussia - Iran, Lukashenko in visita da Raisi (Di lunedì 13 marzo 2023) Il presidente bielorusso Alexander Lukashenko ha incontrato la controparte Iraniana, Ebrahim Raisi, a Teheran, prima della firma di una roadmap tesa a rafforzare la cooperazione politica, economica e ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 13 marzo 2023) Il presidente bielorusso Alexanderha incontrato la controparteiana, Ebrahim, a Teheran, prima della firma di una roadmap tesa a rafforzare la cooperazione politica, economica e ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Ambrosino6 : ?? 'Putin pensa di vincere una guerra che durerà anni. L'atomica? È un ricatto, non la userà' ???? Parla a Rainews24… - Billa42_ : Lukashenko in Iran per incontrare il presidente Raisi - toninocolasante : RT @elisamariastel1: A Teheran sono iniziati i colloqui tra il presidente della Bielorussia Alexander Lukashenko e il presidente dell'Iran… - markorusso69 : RT @elisamariastel1: A Teheran sono iniziati i colloqui tra il presidente della Bielorussia Alexander Lukashenko e il presidente dell'Iran… - tur_ste : RT @EnricoFaraboll1: ????Iran e ????Bielorussia hanno firmato accordi nei settori della cultura, dell'economia e altri. -