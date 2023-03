Biden tranquillizza gli americani dopo il crack della Silicon Valley Bank | “Risparmi al sicuro”

chiede più tasse per i ricchi e nuove imposte sui buy back Grande attenzione anche alle parole di Joe: Nel discorso alla Nazione il presidente ha ribadito la volontà di alzare le tasse ...Mercoledì il consigliere per la sicurezza nazionale Jake Sullivan e altri alti funzionari della difesa hanno informato Joe. Il presidente aveva ordinato di abbattere il pallone ad alta quota ...In ogni caso, il Palazzosulle sue condizioni di salute: solo sintomi lievi. Per ... La Regina ha partecipato a numerosi eventi i n compagnia della First Lady americana, Jill, oltre ...

Joe Biden tranquillizza mercati e investitori: Il sistema bancario americano è sicuro Milano Finanza

Dopo il crollo di Silicon Valley Bank, Silvergate e in ultima battuta quello di Signature Bank, il presidente degli Stati Uniti è intervenuto per tranquillizzare i clienti delle banche americane ...Dagli uffici del Consiglio europeo parte una richiesta di “parere legale” per verificare se la tedesca non sia andata oltre il suo mandato, concordando la ...