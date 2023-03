Biden rassicura gli americani: «Il sistema bancario è solido. Nessuna perdita sarà a carico dei contribuenti» (Di lunedì 13 marzo 2023) «Gli americani possono stare tranquilli: il sistema bancario americano è sicuro». Così il presidente americano Joe Biden ha voluto rassicurare i cittadini americani sulla tenuta del sistema bancario dopo il fallimento della Silicon Valley Bank. In un breve discorso alla stampa, Biden ha specificato i tre cardini della strategia della sua amministrazione. Il primo: i correntisti di Svb e delle altre banche – comprese le aziende – continueranno ad avere accesso ai propri conti correnti. Lo stesso però non si può dire per gli investitori, che non saranno rimborsati. Il secondo messaggio riguarda i manager delle banche fallite in questi giorni, che – assicura Biden – saranno licenziati. Infine, un messaggio rivolto ai ... Leggi su open.online (Di lunedì 13 marzo 2023) «Glipossono stare tranquilli: ilamericano è sicuro». Così il presidente americano Joeha volutore i cittadinisulla tenuta deldopo il fallimento della Silicon Valley Bank. In un breve discorso alla stampa,ha specificato i tre cardini della strategia della sua amministrazione. Il primo: i correntisti di Svb e delle altre banche – comprese le aziende – continueranno ad avere accesso ai propri conti correnti. Lo stesso però non si può dire per gli investitori, che non saranno rimborsati. Il secondo messaggio riguarda i manager delle banche fallite in questi giorni, che – assicura– saranno licenziati. Infine, un messaggio rivolto ai ...

Borsa: Biden non rassicura, Europa prosegue caduta (ANSA) - MILANO, 13 MAR - Il presidente americano, Joe Biden prova a rassicurare i mercati dopo il fallimento della Silicon Valley Bank ma le Borse europee non arrestano la caduta. Milano resta la più ... Biden «salvatore delle banche»: tutte le implicazioni del crac Silicon Valley Bank L'amministrazione americana ha deciso - con uno strappo alla regola - di salvare tutti i clienti delle banche che hanno fatto crac, anche chi aveva depositi oltre i 250 mila dollari. Una scelta che no ... (ANSA) - MILANO, 13 MAR - Il presidente americano, Joe Biden prova a rassicurare i mercati dopo il fallimento della Silicon Valley Bank ma le Borse europee non arrestano la caduta. Milano resta la più ...L'amministrazione americana ha deciso - con uno strappo alla regola - di salvare tutti i clienti delle banche che hanno fatto crac, anche chi aveva depositi oltre i 250 mila dollari. Una scelta che no ...