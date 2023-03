Biden approva progetto trivellazione petrolifera in Alaska (Di lunedì 13 marzo 2023) L'amministrazione Biden ha approvato oggi un importante e controverso progetto di trivellazione petrolifera da 7 miliardi di dollari in Alaska, il Willow project di ConocoPhillips, che sarà realizzato ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 13 marzo 2023) L'amministrazionehato oggi un importante e controversodida 7 miliardi di dollari in, il Willow project di ConocoPhillips, che sarà realizzato ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... arabellara : RT @durezzadelviver: Biden approva il progetto Willow, un investimento da 7 miliardi di dollari della ConocoPhilips per l'estrazione di pet… - notizienet : Biden approva progetto trivellazione petrolifera in Alaska - Da 7 miliardi di dollari - iconanews : Biden approva progetto trivellazione petrolifera in Alaska - AigetEnergia : RT @durezzadelviver: Biden approva il progetto Willow, un investimento da 7 miliardi di dollari della ConocoPhilips per l'estrazione di pet… - nevrotica9 : RT @durezzadelviver: Biden approva il progetto Willow, un investimento da 7 miliardi di dollari della ConocoPhilips per l'estrazione di pet… -