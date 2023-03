Biassono: muore il 16enne gravemente ferito dopo l’incidente in moto (Di lunedì 13 marzo 2023) Incidente Biassano moto: perde la vita il ragazzo di 16 anni in provincia di Monza–Brianza, a seguito del violentissimo impatto della sua motocicletta e un’automobile. Incidente Biassono moto: le dinamiche dello scontro muore in ospedale Christian Donzello, sedicenne coinvolto in un incidente stradale a Biassono (nei pressi di Monza). Il ragazzo si trovava in sella ... TAG24. Leggi su tag24 (Di lunedì 13 marzo 2023) Incidente Biassano: perde la vita il ragazzo di 16 anni in provincia di Monza–Brianza, a seguito del violentissimo impatto della suacicletta e un’automobile. Incidente: le dinamiche dello scontroin ospedale Christian Donzello, sedicenne coinvolto in un incidente stradale a(nei pressi di Monza). Il ragazzo si trovava in sella ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... paoloforneris : lo dice bene l'articolo: la cosa eera di dominio pubblico, sicuramente denunciata, ma evidentemente @_Carabinieri_… - Pablo00152555 : Incidente Biassono, la gara clandestina delle moto finisce contro un'auto: morto il 16enne Christian Donzello - Dome689 : RT @ultimoranet: #Monza, un ragazzo di 16 anni muore a causa dei gravi traumi riportati in un incidente in moto, durante una gara clandesti… - ultimoranet : #Monza, un ragazzo di 16 anni muore a causa dei gravi traumi riportati in un incidente in moto, durante una gara cl… - infoitinterno : Biassono: gara clandestina di moto, due ragazzi si schiantano contro un'auto, muore un sedicenne -