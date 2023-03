Biassono Monza | sedicenne muore durante una gara clandestina di moto

(Di lunedì 13 marzo 2023) Leggi Anche Schianto in Trentino: morti due centauri, andavano al concerto di Vasco In sella alla suaenduro 125, il ragazzo ha percorso il lungo rettilineo in viale Friuli insieme ad almeno ...

È morto a 16 anni per le conseguenze dell’incidente stradale nel quale è stato coinvolto, a Biassono, in provincia di Monza Brianza, nel pomeriggio di ieri. Secondo una prima ricostruzione, come ...Biassono, Monza - Il tragico incidente è avvenuto ieri, domenica 12 marzo, nella zona industriale di Biassono ed ha coinvolto due ragazzi in sella alle loro due 125. Secondo le ricostruzioni i due ...