Biassono Monza | 16enne muore durante gara clandestina di moto

(Di lunedì 13 marzo 2023) Domenica pomeriggio, zona industriale di, in provincia di. Un rettilineo d’asfalto che diventa una pista per gare clandestine tra. È così che ilC.D perde la vita dopo un giorno d’agonia all’ospedale Niguarda di Milano. Il ragazzo stava effettuando unadi velocità in sella a unacon un diciottenne L'articolo proviene da Inews24.it.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... francobus100 : Biassono, Christian Donzello muore a 16 anni in moto in una corsa clandestina - tusciaweb : Gara di moto clandestina, morto un ragazzo di 16 anni Monza - Dramma a Biassono, in provincia di Monza, dove un… - occhio_notizie : Christian Donzello, sedicenne di Monza, è morto dopo essersi schiantato contro un’auto durante una gara clandestina… - bizcommunityit : Biassono (Monza), sedicenne muore durante una gara clandestina di moto - TuttoQuaNews : RT @MediasetTgcom24: Biassono (Monza), gara clandestina di moto: muore sedicenne #monza #13marzo -

Aveva 16 anni, è morto a causa di un incidente gravissimo che si è verificato ieri pomeriggio a, in provincia di. Secondo le prime ricostruzioni non è escluso che la tragedia si sia ...Per uno di loro, Christian Donzello , un 16enne di, non c'è stato nulla da fare. L'incidente è avvenuto nella zona industriale didomenica pomeriggio mentre Donzelli e alcuni suoi ...di, è morto a causa dei gravi traumi riportati in un incidente in moto, durante una gara clandestina con altri giovani ieri pomeriggio (12 marzo) a). Una prima ricostruzione ...

Biassono (Monza), sedicenne muore durante una gara clandestina di moto TGCOM

Le due moto 125 lanciate al massimo, lungo un rettilineo nella zona industriale di Biassono, in provincia di Monza. Una Volksvwagen Polo grigia che, svoltando… Leggi ...Un ragazzo di 16 anni, Christian Donzello, originario di Monza, è morto a causa dei gravi traumi riportati in un incidente in moto, durante una gara clandestina con altri giovani, ieri pomeriggio nell ...