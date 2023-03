Biasin | «Massacro a Inzaghi? Ora non lo accetto! Inter 2ª | non 50ª»

Leggi su inter-news

(Di lunedì 13 marzo 2023) Anon piace che da venerdì si critichiper il rendimento dell’. In collegamento con Pressing Serie A su Italia 1, il direttore del Corriere dello Sport ricorda come la classifica non sia così negativa. MANCANZE NON TOTALI – Fabriziova nel punto del lato peggiore: «Otto sconfitte sono inaccettabili. Ma se arrivasse un marziano penserebbe che l’è quartultima e deve salvarsi, invece se vince il Milan la raggiunge al secondo posto. Ha un ottavo di Champions League da giocare martedì e una semifinale di Coppa Italia da giocare. Ilche sto vedendo in queste ultime quarantotto ore su un allenatore già dato per finito non lo accetto. Quando l’sarà fuori da tutto lo accetterò, stavolta no. Quando lui ha superato il girone con ...