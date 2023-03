Bianca Balti | il look Y2K di primavera mostra la cicatrice con orgoglio

Leggi su iodonna

(Di lunedì 13 marzo 2023) Il fashion month è terminato e perè ora di ritornare a Los Angeles. Non prima però, di salutare in grande stile i fan con il suo primoestivo dell’anno, che mette involutamente i segni della recente mastectomia preventiva. Ed è in splendido tempismo con la tendenza fine millennio/inizio Duemila. Lo stile diguarda le fotodicona ...