Bettini al Pd di Elly Schlein | ' E' il tempo della nuova generazione | sosteniamola'

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... globalistIT : - 2rMarzia : RT @Libero_official: Nella Direzione del #Pd targato #Schlein ci sono i suoi ultrà #Bettini, #Provenzano e #Orlando. Le #Sardine #Santori e… - amdo61 : @PoliticaPerJedi @ellyesse @sbonaccini Occhio che ieri Elly ha detto ai vari Bettini, Emiliano, De Luca & co di tog… - Luigidefilippi5 : RT @Libero_official: Nella Direzione del #Pd targato #Schlein ci sono i suoi ultrà #Bettini, #Provenzano e #Orlando. Le #Sardine #Santori e… - Marco02839896 : RT @Libero_official: Nella Direzione del #Pd targato #Schlein ci sono i suoi ultrà #Bettini, #Provenzano e #Orlando. Le #Sardine #Santori e… -

Goffredoha commentato l'esito dell'assemblea del Pd, che ha portato alla nomina diSchlein come segretaria e alla carica di presidente del partito di Stefano Bonaccini. "Molto intensa l'assemblea ...Considero, per me e alla mia età, un onore la riconferma nel nuovo Pd guidato daSchlein. ... Ad affermarlo GoffredoSarà questa per noi una nuova primavera" , ha dettoSchlein all'assemblea che formalmente l'ha ... l'ideologo Goffredo, i sindaci di Brescia e Bergamo, Emilio Del Bono e Giorgio Gori, poi ...

Elly Schlein proclamata segretaria: "Più forti e uniti. Stiamo arrivando, è una nuova primavera" RaiNews

La prima assemblea del Pd dell’era Schlein è stata definita una “gioiosa ripartenza”. Ma il partito è chiaramente diviso in due ...Roma, 13 mar. (Adnkronos) – “Sono stato eletto come membro della Direzione nazionale del partito, un organismo largo nel quale, tuttavia, si svolge una gran parte del dibattito politico del partito. E ...