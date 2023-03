Bersani | “Schlein sui cacicchi nel Pd? Non si può darle torto”

(Di lunedì 13 marzo 2023) ROMA – Il discorso diin Assemblea? “Consapevole, agguerrito e molto moderno. Molto legato all’evoluzione dei tempi, deciso”. Lo ha dichiarato l’ex leader del Partito Democratico Pier Luigi(foto) arrivando all’evento “Cantiere delle idee” a Palazzo Giustiniani. A un cronista che chiedeva un commento sul riferimento ai, richiamato dalla segretaria del Pd, controbatte: “Si può?”. E a chi chiede se la segretaria possa ottenere un buon esito in questa “sfida ai”,risponde: “Ce la farà”. L'articolo L'Opinionista.

La neosegretaria punta a una gestione unitaria del Pd per evitare fughe e guerre interne. Ma Parisi avverte: meglio il confronto schietto che un unanimismo di facciata con le valigie in mano ...