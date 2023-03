Berrettini-Ivashka in tv: data, orario, canale e diretta streaming Challenger Phoenix 2023 (Di lunedì 13 marzo 2023) Matteo Berrettini affronterà Ilya Ivashka nel primo turno dell’Atp Challenger di Phoenix, in programma sui campi veloci della città statunitense. Il tennista azzurro ha bisogno di giocare partite e mettere energia nelle gambe dopo un’intensa preparazione fisica, perciò ha scelto di ripartire dai Challenger. Complice la prematura eliminazione da Indian Wells, Berrettini ha accettato una wild card e debutterà in Arizona contro il bielorusso Ivashka, reduce dalla sconfitta in tre set contro Medvedev nel deserto californiano. Matteo ha vinto tutti e tre i precedenti contro Ivashka, il primo proprio un Challenger nel 2017, e gli altri due nel 2021 a Wimbledon e agli US Open. TABELLONE PRINCIPALE MONTEPREMI COPERTURA ... Leggi su sportface (Di lunedì 13 marzo 2023) Matteoaffronterà Ilyanel primo turno dell’Atpdi, in programma sui campi veloci della città statunitense. Il tennista azzurro ha bisogno di giocare partite e mettere energia nelle gambe dopo un’intensa preparazione fisica, perciò ha scelto di ripartire dai. Complice la prematura eliminazione da Indian Wells,ha accettato una wild card e debutterà in Arizona contro il bielorusso, reduce dalla sconfitta in tre set contro Medvedev nel deserto californiano. Matteo ha vinto tutti e tre i precedenti contro, il primo proprio unnel 2017, e gli altri due nel 2021 a Wimbledon e agli US Open. TABELLONE PRINCIPALE MONTEPREMI COPERTURA ...

