Berhalter in corsa per rimanere come allenatore degli Stati Uniti dopo il rapporto sulla denuncia di aggressione (Di lunedì 13 marzo 2023) La Federcalcio americana afferma, in un comunicato, che Gregg Berhalter può restare alla guida della Nazionale. Berhalter era stato allontanato dopo delle accuse di violenza domestica ai danni della moglie nel 1992. Il rapporto, che la Federcalcio americana ha reso disponibile sul suo sito web , afferma che Gregg e Rosalind Berhalter hanno confermato di essere Stati coinvolti in una rissa tra i due fuori da un bar quando erano ancora studenti universitari. La coppia ha detto che Gregg ha spinto Rosalind a terra e l’ha presa a calci dopo che lei lo aveva schiaffeggiato quando avevano bevuto. Il rapporto afferma che da allora non ci sono prove che si siano verificate aggressioni fisiche tra la coppia. La Federcalcio afferma che ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 13 marzo 2023) La Federcalcio americana afferma, in un comunicato, che Greggpuò restare alla guida della Nazionale.era stato allontanatodelle accuse di violenza domestica ai danni della moglie nel 1992. Il, che la Federcalcio americana ha reso disponibile sul suo sito web , afferma che Gregg e Rosalindhanno confermato di esserecoinvolti in una rissa tra i due fuori da un bar quando erano ancora studenti universitari. La coppia ha detto che Gregg ha spinto Rosalind a terra e l’ha presa a calciche lei lo aveva schiaffeggiato quando avevano bevuto. Ilafferma che da allora non ci sono prove che si siano verificate aggressioni fisiche tra la coppia. La Federcalcio afferma che ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... napolista : #Berhalter in corsa per rimanere come allenatore degli #StatiUniti dopo il rapporto sulla denuncia di aggressione… -

Roma, tutti vogliono Mourinho: l'ultima proposta al tecnico portoghese - Top News Dalla fine del Mondiale ad oggi, la corsa per provare ad accaparrarsi uno dei migliori allenatori ... Gregg Berhalter, avrebbe avuto un duro scontro con il calciatore Gio Reyna. Da tempo il 'soccer' a ... Calcio: Iffhs, Orsato fra candidati a miglior arbitro 2022 Fra i 20 allenatori in corsa per il premio riservato ai ct assente Mancini ROMA - C'è anche Daniele Orsato fra i 25 ... Aliou Cissé, Senegal, Otto Addo, Rigobert Song, Jalel Kadri, Gregg Berhalter, ... I gioielli nascosti di Qatar 2022: da Mac Allister ad Adams Nonostante la corsa degli Orange sia terminata ai quarti di finale, il classe 1999 è uscito a testa ... Lui è sicuramente stato uno dei perni difensivi della rosa di Berhalter ed è andato a completare ... Dalla fine del Mondiale ad oggi, laper provare ad accaparrarsi uno dei migliori allenatori ... Gregg, avrebbe avuto un duro scontro con il calciatore Gio Reyna. Da tempo il 'soccer' a ...Fra i 20 allenatori inper il premio riservato ai ct assente Mancini ROMA - C'è anche Daniele Orsato fra i 25 ... Aliou Cissé, Senegal, Otto Addo, Rigobert Song, Jalel Kadri, Gregg, ...Nonostante ladegli Orange sia terminata ai quarti di finale, il classe 1999 è uscito a testa ... Lui è sicuramente stato uno dei perni difensivi della rosa died è andato a completare ... Paulo Bento, Moriyasu, Berhalter e Arnold: il Mondiale degli allenatori-eroi Corriere della Sera