Bergomi: «Inter, grande negatività. Poi incide parecchio un fattore!» (Di lunedì 13 marzo 2023) Bergomi conosce benissimo l’ambiente dell’Inter e ha provato a dare una spiegazione di questo rendimento altalenante dei nerazzurri. Inoltre, individua un altro fattore esterno ECCESSO DI negatività ? Beppe Bergomi conosce bene l’ambiente nerazzurro: «Inzaghi? Mai come quest’anno abbiamo criticato in generale molti allenatori. Inzaghi, Allegri, Conte, Galtier, Pioli, Italiano. Non è mai entrato nella critica Spalletti. Conosco bene l’ambiente dell’Inter e quando succedono queste cose si crea una grande negatività. È il momento di lasciarsi tutto alle spalle, perché c’è ancora una parte di stagione piena di obiettivi. Chi diceva che l’Inter potesse passare il turno in Champions League? Ha vinto la Supercoppa contro Juventus e Milan, squadre importanti. ... Leggi su inter-news (Di lunedì 13 marzo 2023)conosce benissimo l’ambiente dell’e ha provato a dare una spiegazione di questo rendimento altalenante dei nerazzurri. Inoltre, individua un altro fattore esterno ECCESSO DI? Beppeconosce bene l’ambiente nerazzurro: «Inzaghi? Mai come quest’anno abbiamo criticato in generale molti allenatori. Inzaghi, Allegri, Conte, Galtier, Pioli, Italiano. Non è mai entrato nella critica Spalletti. Conosco bene l’ambiente dell’e quando succedono queste cose si crea una. È il momento di lasciarsi tutto alle spalle, perché c’è ancora una parte di stagione piena di obiettivi. Chi diceva che l’potesse passare il turno in Champions League? Ha vinto la Supercoppa contro Juventus e Milan, squadre importanti. ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... marifcinter : #Bergomi: “Quando le cose cominciano ad andare male nell’ambiente Inter si innesca la negatività. Ora vanno tenute… - marifcinter : Bucciantini: “L’Inter ultima per dribbling tentati? Sì ma è stata anche miglior difesa e miglior attacco. L’Inter p… - mxhel_ : RT @marifcinter: #Bergomi: “I giocatori sanno che da 3 anni, a turno, uno finisce sul mercato. Incide parecchio secondo me. Tre anni fa vin… - internewsit : Bergomi: «Inter, grande negatività. Poi incide parecchio un fattore!» - - abuali_168 : RT @marifcinter: #Bergomi: “I giocatori sanno che da 3 anni, a turno, uno finisce sul mercato. Incide parecchio secondo me. Tre anni fa vin… -