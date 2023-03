Berardi andava espulso, che immagini ha mostrato il Var Pairetto all’arbitro Fabbri? (CorSport) (Di lunedì 13 marzo 2023) Ormai non c’è giornata di campionato che non scateni una diatriba sulla direzione di gara degli arbitri in Serie A. Stavolta tocca a Fabbri, arbitro di Roma-Sassuolo. Il direttore di gara ha lasciato la Roma in 10, per espulsione di Kumbulla, che ha dato un calcio di reazione a Berardi dopo aver ricevuto a sua volta un calcio dal giocatore del Sassuolo, che però non è stato sanzionato dall’arbitro. Il Corriere dello Sport dà 5,5 in pagella a Fabbri chiedendosi: che immagini gli ha mostrato il Var? “Non è chiaro quali immagini abbiano mostrato a Fabbri quando lo hanno chiamato all’onfield review nel recupero del primo tempo, perché se sul calcio di reazione rifilato da Kumbulla a Berardi, mentre il pallone era tra le ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 13 marzo 2023) Ormai non c’è giornata di campionato che non scateni una diatriba sulla direzione di gara degli arbitri in Serie A. Stavolta tocca a, arbitro di Roma-Sassuolo. Il direttore di gara ha lasciato la Roma in 10, per espulsione di Kumbulla, che ha dato un calcio di reazione adopo aver ricevuto a sua volta un calcio dal giocatore del Sassuolo, che però non è stato sanzionato d. Il Corriere dello Sport dà 5,5 in pagella achiedendosi: chegli hail Var? “Non è chiaro qualiabbianoquando lo hanno chiamato all’onfield review nel recupero del primo tempo, perché se sul calcio di reazione rifilato da Kumbulla a, mentre il pallone era tra le ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... un_polle : @guglielmotim @theysaythegeni1 Ma Berardi non è da rosso per quella cosa, sennò Mancini andava espulso 10 volte quest’anno. - DavidBasco86 : Ahha per il messaggero berardi andava espulso per 'il calcio' a kumbulla, firmato direttamente Marco Cesaroni - joseseiperme : RT @guglielmotim: @RInfascelli Kumbulla andava espulso, vero, e andava espulso Berardi per il calcio sulle palle di Kumbulla. 10 vs 10. E s… - mistermax75 : @Gazzetta_it Gazzetta anti Roma berardi andava espulso ridicoli - filip74111 : @IlarioDiGiovamb @romanismo85 @OfficialASRoma vergognoso al Var hanno fatto finta di non vedere fallo di Berardi (… -