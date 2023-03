'Benedetta primavera'? Ma piuttosto... benedetta naftalina! (Di lunedì 13 marzo 2023) "C'è qualcosa di nuovo oggi nel sole, anzi d'antico: io vivo altrove, e sento che sono intorno nate le viole". La prima strofa de l'Aquilone di Giovanni Pascoli a nostro avviso rende perfettamente l'... Leggi su gazzettadelsud (Di lunedì 13 marzo 2023) "C'è qualcosa di nuovo oggi nel sole, anzi d'antico: io vivo altrove, e sento che sono intorno nate le viole". La prima strofa de l'Aquilone di Giovanni Pascoli a nostro avviso rende perfettamente l'...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... chiarafrancini : ??Benedetta Primavera?? Stasera alle 21,30 su @RaiUno Loretta… per me UN SOGNO!!!! - bulkideas : RT @USIGRai: #Benedettaprimavera, Cpo Usigrai: “Offensivo bollare come 'ridicole' le rivendicazioni di una parte della società'. https://t.… - ANAUL134 : #clario Benedetta primavera ?? - Newsinunclick : Bruno Vespa sa come massimizzare i suoi cinque minuti, anche da ospite. Venerdì sera il decano della tv pubblica ha… - frsimone206 : RT @dea_channel: lo spettacolare outfit total black esibito dalla divina Anna Tatangelo ieri a Benedetta primavera ???????????? -