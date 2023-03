Belve | il clamoroso retroscena su Heater Parisi svelato da Lucio Presta

Leggi su 361magazine

(Di lunedì 13 marzo 2023) L’agente della tv haquanto accaduto su Twitter Va in onda domani sera il nuovo appuntamento con. Francesca Fagnani intervista Heatherla cui intervista sarebbe stata interrotta dall’arrivo dell’ufficiale giudiziario accompagnato dalla forza pubblica (l’Arma dei Carabinieri), cha ha un contenzioso scrive: “Finale mesto, cara Heather”. Tra lui e la ex soubrette c’era un contenzioso in corso. “Haai avuto moltissimo tempo cara Heatherdi saldare quanto disposto dal tribunale che ti ha condannato per diffamazione al pagamento di una somma ingente, ma tu e la tua luce pensavate di farla franca ancora, allora mi è toccato fare ciò che non avrei mai voluto. Giovedì in occasione della registrazione diun ...