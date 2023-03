Belve, Heather Parisi pignorata da un ufficiale giudiziario: le parole di Lucio Presta (Di lunedì 13 marzo 2023) Heather Parisi è stata raggiunta da un ufficiale giudiziario durante la registrazione di Belve: la notizia l'ha diffusa Lucio Presta Un ufficiale giudiziario sarebbe arrivato negli studi di Belve per pignorare Heather Parisi. La notizia è stata diffusa da Lucio Presta, tra il manager televisivo e la showgirl esiste un contenzioso dal 2017, Heather ha dovuto pagare una somma ingente dopo che il Tribunale l'ha condannata per diffamazione. La messa in onda della puntata di Belve con Heather Parisi andrà in onda domani 14 marzo. L'intervento dell'ufficiale ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 13 marzo 2023)è stata raggiunta da undurante la registrazione di: la notizia l'ha diffusaUnsarebbe arrivato negli studi diper pignorare. La notizia è stata diffusa da, tra il manager televisivo e la showgirl esiste un contenzioso dal 2017,ha dovuto pagare una somma ingente dopo che il Tribunale l'ha condannata per diffamazione. La messa in onda della puntata diconandrà in onda domani 14 marzo. L'intervento dell'...

