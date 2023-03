Belve, chi sono gli ospiti di martedì 14 marzo 2023: anticipazioni interviste (Di lunedì 13 marzo 2023) Domani, martedì 14 marzo, torna in prima serata l’appuntamento con Belve, il programma televisivo condotto da Francesca Fagnani. La domanda è la solita, con chi si confronterà in questa quarta puntata della trasmissione la presentatrice? Quali sono le “Belve”, con le quali la Fagnani si confronterà vis a vis domani sera? Chi saranno gli ospiti di Belve ospiti della puntata del 14 marzo saranno: la cantante, ballerina e conduttrice televisiva di origini statunitensi icona degli anni ’80 Heather Parisi; la scrittrice, giornalista e opinionista Concita De Gregorio e l’attore e conduttore televisivo noto soprattutto per le sue partecipazioni a fiction televisive Gabriel Garko. Un parterre di ospiti che si annuncia ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 13 marzo 2023) Domani,14, torna in prima serata l’appuntamento con, il programma televisivo condotto da Francesca Fagnani. La domanda è la solita, con chi si confronterà in questa quarta puntata della trasmissione la presentatrice? Qualile “”, con le quali la Fagnani si confronterà vis a vis domani sera? Chi saranno glididella puntata del 14saranno: la cantante, ballerina e conduttrice televisiva di origini statunitensi icona degli anni ’80 Heather Parisi; la scrittrice, giornalista e opinionista Concita De Gregorio e l’attore e conduttore televisivo noto soprattutto per le sue partecipazioni a fiction televisive Gabriel Garko. Un parterre diche si annuncia ...

