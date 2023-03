‘Beccati’ dai carabinieri con la droga in auto: nei guai 2 persone, uno percepiva il Reddito di Cittadinanza (Di lunedì 13 marzo 2023) Lanuvio. Credevano di passare inosservati ma così non è stato. La loro presenza non è infatti sfuggita ai militari che li hanno poi arrestati per spaccio di stupefacenti. In particolare, i due – entrambi italiani di, rispettivamente, 41 e 60 anni – sono stati ‘Beccati’ all’interno di un’auto in sosta nelle vicinanze della stazione ferroviaria. Rinvenuti all’interno del veicolo 4,5 kg di hashish, confezionata in panetti. Ma c’è dell’altro. Dai successivi accertamenti dei militari è, infatti, emerso che il 60enne beneficiava del Reddito di Cittadinanza. Si paga gli studi universitari trasformando la stanza in supermarket della droga: arrestato studente La droga nell’auto e i controlli dei carabinieri I fatti sono avvenuti nella tarda serata di ieri, ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 13 marzo 2023) Lanuvio. Credevano di passare inosservati ma così non è stato. La loro presenza non è infatti sfuggita ai militari che li hanno poi arrestati per spaccio di stupefacenti. In particolare, i due – entrambi italiani di, rispettivamente, 41 e 60 anni – sono statiall’interno di un’in sosta nelle vicinanze della stazione ferroviaria. Rinvenuti all’interno del veicolo 4,5 kg di hashish, confezionata in panetti. Ma c’è dell’altro. Dai successivi accertamenti dei militari è, infatti, emerso che il 60enne beneficiava deldi. Si paga gli studi universitari trasformando la stanza in supermarket della: arrestato studente Lanell’e i controlli deiI fatti sono avvenuti nella tarda serata di ieri, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CorriereCitta : ‘Beccati’ dai carabinieri con la droga in auto: nei guai 2 persone, uno percepiva il Reddito di Cittadinanza - ScrivoLibero : Sono due i giovani arrestati dai poliziotti della Stradale di Buonfornello dopo averli beccati - durante un posto d… - MaiteSardinas : RT @koala_wednesday: i surgelati erano terrorizzati dai miei tweet e si sono beccati l’inculata del tweet con onestini come godo https:/… - CCokina12 : RT @koala_wednesday: i surgelati erano terrorizzati dai miei tweet e si sono beccati l’inculata del tweet con onestini come godo https:/… - elica3001 : RT @koala_wednesday: i surgelati erano terrorizzati dai miei tweet e si sono beccati l’inculata del tweet con onestini come godo https:/… -