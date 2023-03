Beautiful, puntate americane: Sheila cede a Bill, ma ama un altro uomo (Di lunedì 13 marzo 2023) Un nuovo intrigante triangolo sentimentale sta tenendo banco a Beautiful, come si evince dalle anticipazioni americane. Sotto i riflettori, ci sono Sheila Carter, Bill Spencer e Deacon Sharpe. La dark lady della soap opera di Canale 5, infatti, continuerà a portare avanti una relazione con Bill, ma non è lui l'uomo che ama davvero. Facendo un passo indietro, ricordiamo che Sheila era ricercata dalla polizia, dopo aver fatto credere a tutti di essere morta sbranata da un orso. La donna, in realtà, si è nascosta in casa di Deacon Sharpe sotto mentite spoglie e tra i due è anche nata una tresca. La donna, tuttavia, non avendo mai abbandonato il proposito di insinuarsi nella vita di Finn e Steffy, si è introdotta in casa loro di nascosto. Dopo essere stata smascherata ... Leggi su tvpertutti (Di lunedì 13 marzo 2023) Un nuovo intrigante triangolo sentimentale sta tenendo banco a, come si evince dalle anticipazioni. Sotto i riflettori, ci sonoCarter,Spencer e Deacon Sharpe. La dark lady della soap opera di Canale 5, infatti, continuerà a portare avanti una relazione con, ma non è lui l'che ama davvero. Facendo un passo indietro, ricordiamo cheera ricercata dalla polizia, dopo aver fatto credere a tutti di essere morta sbranata da un orso. La donna, in realtà, si è nascosta in casa di Deacon Sharpe sotto mentite spoglie e tra i due è anche nata una tresca. La donna, tuttavia, non avendo mai abbandonato il proposito di insinuarsi nella vita di Finn e Steffy, si è introdotta in casa loro di nascosto. Dopo essere stata smascherata ...

