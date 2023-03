Bce, il mercato dubita sulla stretta di 50 punti giovedì (Di lunedì 13 marzo 2023) La turbolenza scatenata dal fallimento della Silicon Valley Bank spinge i trader a mettere in dubbio che giovedì la Bce rialzerà di mezzo punto percentuale i tassi, esito indicato come altamente ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 13 marzo 2023) La turbolenza scatenata dal fallimento della Silicon Valley Bank spinge i trader a mettere in dubbio chela Bce rialzerà di mezzo punto percentuale i tassi, esito indicato come altamente ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TCommodity : Timore del mercato è che la BCE produca un ‘overtightening’, alimentando le pressioni recessive sull’economia e il… - StefanoRocca9 : Se la Bce non aumenta il tasso di 50 punti base, e anche la Fed si ferma, 'il mercato' capisce che sta venendo giù… - LuigiF97101292 : RT @fisco24_info: Bce, il mercato dubita sulla stretta di 50 punti giovedì: Per i trader solo 50% chance che arrivi il rialzo preannunciato… - fisco24_info : Bce, il mercato dubita sulla stretta di 50 punti giovedì: Per i trader solo 50% chance che arrivi il rialzo preannu… - blidonni : Bce: #mercato dubita su stretta di 50 punti giovedi da parte di #FederalReserve -