Bayern Monaco, la multiproprietà prendere sempre più piede (Di lunedì 13 marzo 2023) Il Bayern Monaco sta pensando seriamente di mettere in atto la multiproprietà, in modo tale da sviluppare maggiormente i propri talenti in giro per il mondo. Il club bavarese ha annunciato un accordo con i i Los Angeles FC della Major League Soccer, puntando proprio ad incrementare la crescita dei futuri giocatori. A tal fine ... TAG24. Leggi su tag24 (Di lunedì 13 marzo 2023) Ilsta pensando seriamente di mettere in atto la, in modo tale da sviluppare maggiormente i propri talenti in giro per il mondo. Il club bavarese ha annunciato un accordo con i i Los Angeles FC della Major League Soccer, puntando proprio ad incrementare la crescita dei futuri giocatori. A tal fine ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... repubblica : Bayern Monaco, striscione di insulti contro il ministro Piantedosi - ninersmessimale : @robypava ''Commento il Bayern Monaco''. In Baviera c'è già fermento. - pccpla : RT @CalcioFinanza: Il Bayern Monaco strizza l’occhio alla multiproprietà: ufficiale la partnership con il Los Angeles FC in MLS e nel mirin… - sportli26181512 : #Governance #Notizie Il Bayern Monaco strizza l’occhio alla multiproprietà: Il Bayern Monaco muove i primi passi di… - Fprime86 : RT @CalcioFinanza: Il Bayern Monaco strizza l’occhio alla multiproprietà: ufficiale la partnership con il Los Angeles FC in MLS e nel mirin… -