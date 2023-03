Bayer, un piano di servizi a domicilio per i pazienti con Emofilia A (Di lunedì 13 marzo 2023) MILANO (ITALPRESS) – Bayer lancia EMO+, un piano potenziato di servizi a domicilio per fornire al paziente con Emofilia A vicinanza, cura e assistenza, al fianco di familiari e ai Centri Emofilia di riferimento. Emo+ si inserisce nei Patient Support Program (PSP), percorsi di assistenza personalizzati e incentrati sul paziente nati in considerazione del fatto che l'inefficacia di alcune terapie prescritte dai medici non dipenda dalla terapia in sè bensì dall'approccio del paziente. I dati sono eloquenti, tra cui quello che segnala come il 50% degli individui con malattie croniche non riesce ad aderire correttamente alla terapia prescritta dal medico (fonte AIFA): un comportamento che rappresenta un fattore di rischio per il paziente, riduce i benefici di prevenzione e di cura e ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 13 marzo 2023) MILANO (ITALPRESS) –lancia EMO+, unpotenziato diper fornire al paziente conA vicinanza, cura e assistenza, al fianco di familiari e ai Centridi riferimento. Emo+ si inserisce nei Patient Support Program (PSP), percorsi di assistenza personalizzati e incentrati sul paziente nati in considerazione del fatto che l'inefficacia di alcune terapie prescritte dai medici non dipenda dalla terapia in sè bensì dall'approccio del paziente. I dati sono eloquenti, tra cui quello che segnala come il 50% degli individui con malattie croniche non riesce ad aderire correttamente alla terapia prescritta dal medico (fonte AIFA): un comportamento che rappresenta un fattore di rischio per il paziente, riduce i benefici di prevenzione e di cura e ...

