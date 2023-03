Bastoni-Inter, sì al rinnovo! Al lavoro su un altro. Attacco? Da escludere un nome ? Rai (Di lunedì 13 marzo 2023) Presto la fumata bianca sul rinnovo di Alessandro Bastoni. L’Inter cerca inoltre di rinnovare anche Stefan de Vrij. In avanti, invece, si esclude sicuramente un nome RINNOVI ? Tra Bastoni e l’Inter la storia d’amore proseguirà. Ne è sicuro Ciro Venerato, esperto di mercato della Rai. Il difensore della Nazionale e la dirigenza hanno trovato un accordo e presto sarà messo tutto nero su bianco. Al contempo, il club sta cercando di convincere anche de Vrij a rinnovare il proprio contratto. A differenza dell’italiano, l’ex Lazio va in scadenza il 30 giugno 2023. In avanti, invece, è da escludere la pista Gianluca Scamacca. L’attuale giocatore del West Ham è troppo caro per le casse nerazzurre. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il ... Leggi su inter-news (Di lunedì 13 marzo 2023) Presto la fumata bianca sul rinnovo di Alessandro. L’cerca inoltre di rinnovare anche Stefan de Vrij. In avanti, invece, si esclude sicuramente unRINNOVI ? Trae l’la storia d’amore proseguirà. Ne è sicuro Ciro Venerato, esperto di mercato della Rai. Il difensore della Nazionale e la dirigenza hanno trovato un accordo e presto sarà messo tutto nero su bianco. Al contempo, il club sta cercando di convincere anche de Vrij a rinnovare il proprio contratto. A differenza dell’italiano, l’ex Lazio va in scadenza il 30 giugno 2023. In avanti, invece, è dala pista Gianluca Scamacca. L’attuale giocatore del West Ham è troppo caro per le casse nerazzurre.-News - Ultime notizie e calciomercato- Il ...

