Basket femminile | le migliori italiane della 24ma giornata di A1 Bocchetti e Miccoli trascinano Lucca | bene anche Pasa e Santucci

Si è completata nel weekend la ventiquattresima giornata della Serie A1 di Basket 2022-2023, penultimo turno prima del termine della regular season. Come spesso capita, le nostre portacolori hanno ben figurato risultando in alcuni casi anche decisive per le sorti delle squadre in cui militano. Andiamo quindi a scoprire le migliori italiane della giornata appena terminata. Nel match anticipato a quasi un mese fa tra Famila Schio e RMB Brixia (96-54) a causa dell'impegno in Eurolega delle venete di questa settimana, hanno chiuso con la doppia cifra per Costanza Verona (13 punti) e Martina Bestagno (11), mentre per in casa lombarda non sono bastati gli 11 punti di Carlotta Zanardi. Spostandoci alle sfide andate in scena ieri, Sara ...

