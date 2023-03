Basket femminile: Famila Schio-Valencia, aria di storia nella caccia alle Final Four di Eurolega (Di lunedì 13 marzo 2023) Ci sarà in ogni caso una prima volta alle Final Four di Eurolega. Nel quarto di Finale che oppone il Famila Schio (che in Europa è sponsorizzato anche Beretta) al Valencia c’è l’aria della storia su tutti e due i fronti, perché nessuno dei due club ha mai raggiunto le migliori quattro nella massima rassegna continentale. E, più in generale, in casa Italia c’è tanta voglia di ritrovare una nostra rappresentante alle Final Four, che manca da vent’anni (Parma 2002, che fu terza). La Finale, invece, manca dal 1999 (Pool Comense) e il titolo dal 1995 (ancora Comense). Sarà la sfida dei campi particolarmente difficili da violare. Quello del ... Leggi su oasport (Di lunedì 13 marzo 2023) Ci sarà in ogni caso una prima voltadi. Nel quarto die che oppone il(che in Europa è sponsorizzato anche Beretta) alc’è l’dellasu tutti e due i fronti, perché nessuno dei due club ha mai raggiunto le migliori quattromassima rassegna continentale. E, più in generale, in casa Italia c’è tanta voglia di ritrovare una nostra rappresentante, che manca da vent’anni (Parma 2002, che fu terza). Lae, invece, manca dal 1999 (Pool Comense) e il titolo dal 1995 (ancora Comense). Sarà la sfida dei campi particolarmente difficili da violare. Quello del ...

