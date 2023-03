Barzaghi | «Anche Zhang con la squadra! Partita piena di trappole»

Leggi su inter-news

(Di lunedì 13 marzo 2023) Marco, in collegamento da Porto per Sportmediaset, porta aggiornamenti sull’arrivo della squadra in Portogallo e sulle possibili scelte di Inzaghi ARRIVO A PORTO – Ecco gli ultimi aggiornamenti di Marcoriguardo all’approdo dell’Inter in Portogallo: «Tra qualche ora atterrerà l’Inter, dopo la rifinitura della mattina. Con la squadra e Inzaghi ci sarà la dirigenza eSteven, che vuole stare vicino al suo allenatore e ai suoi giocatori per unastorica per il club nerazzurro, che sogna il ritorno ai quarti di finale dopo tantissimo tempo. L’1-0 dell’andata rappresenta un piccolo vantaggio: 2 risultati su 3 disponibili per i nerazzurri per cercare questa qualificazione storica. Sarà unadi, con ...