Barcone di migranti si rovescia | Alarm Phone | “L’Italia ha ritardato i soccorsi”

(Di lunedì 13 marzo 2023) Un’altra tragedia in mare questa volta nelle acque al largo della Libia, dove è naufragato uncon a bordo 47che si trovava alla deriva e per il quale era stato lanciato da ore un allarme da parte della Ong. Trentadispersi e 17 persone soccorse. E’ questo il bilancio secondo quanto riferisce la Guardia Costiera italiana che ricostruisce quanto accaduto. Nella notte dell’11 marzo, la Ongha segnalato al Centro Nazionale di coordinamento del soccorso marittimo di Roma, a quello maltese e a quello libico una barca con a bordo 47, in area Sar libica a circa 100 miglia dalle coste libiche. L’imbarcazione poi è stata avvistata dall’aereo della Ong Seabird 2 “il quale procedeva ad inviare una ...

Migranti: barcone si rovescia, 30 dispersi. Ong accusano l'Italia - Cronaca Agenzia ANSA

A largo delle coste libiche, c'è stato il naufragio di una imbarcazione con a bordo 47 persone. Secondo Alarm Phone, l'Italia avrebbe tardato nei soccorsi.ROMA - Un'altra strage di migranti. I dispersi sarebbero 30. E 17 le persone tratte in salvo. E' successo in acque libiche. Ma sono già scattate nuove ...