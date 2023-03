Vai agli ultimi Twett sull'argomento... pasto_388 : RT @cmdotcom: #Barcellona, il Governo spagnolo pronto a costituirsi parte civile sul caso arbitri: 'Agiremo con la massima forza' https://t… - sportli26181512 : Barcellona, il Governo spagnolo pronto a costituirsi parte civile sul caso arbitri: 'Agiremo con la massima forza':… - cmdotcom : #Barcellona, il Governo spagnolo pronto a costituirsi parte civile sul caso arbitri: 'Agiremo con la massima forza' - sportli26181512 : #Media #Notizie Passo indietro della BBC: Gary Lineker torna in tv: Rientra il caso Lineker. Dopo l’attacco da part… - h10pippuz : @mmpbowen @massimo35214393 @Catta232 @cecilia_strada @resqpeople Squalifica ipocrita e quella sì politica. Se Napol… -

Commenta per primo Ildella Spagna , attraverso il Consiglio superiore dello Sport (CSD), ha annunciato che ha ... che riguarda i pagamenti milionari (1,4 milioni di euro) delall'ex ...Inizialmente sospeso per aver paragonato in un tweet la politica sull'immigrazione deldi Rishi Sunak a quello della Germania nazista, l'ex calciatore Gary Lineker , da anni ...al: ...... lo storico programma di calcio di cui era presentatore per l'emittente inglese la quale aveva motivato la sua decisione con il tweet dell'exin cui aveva criticato ilinglese per ...

Barcellona, il Governo spagnolo pronto a intervenire sul caso arbitri ... Calciomercato.com

Il governo della Spagna, attraverso il Consiglio superiore dello Sport (CSD), ha annunciato che ha intenzione di costituirsi parte civile nell'ambito del caso Negreira, che riguarda i pagamenti milion ...Rientra il caso Lineker. Dopo l’attacco da parte dell’ex attaccante di Tottenham e Barcellona alle politiche del Governo inglese sui migranti (paragonate all’epoca nazista) e la successiva scelta dell ...