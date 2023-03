Barcellona | il Governo spagnolo pronto a costituirsi parte civile sul caso arbitri | 'Agiremo con la massima forza'

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : #Media #Notizie Passo indietro della BBC: Gary Lineker torna in tv: Rientra il caso Lineker. Dopo l’attacco da part… - h10pippuz : @mmpbowen @massimo35214393 @Catta232 @cecilia_strada @resqpeople Squalifica ipocrita e quella sì politica. Se Napol… - sportli26181512 : #Media #Notizie «Governo inglese nazista». La BBC oscura Lineker: Gary Lineker, ex attaccante inglese di Barcellona… -

Inizialmente sospeso per aver paragonato in un tweet la politica sull'immigrazione deldi Rishi Sunak a quello della Germania nazista, l'ex calciatore Gary Lineker , da anni ...al: ...... lo storico programma di calcio di cui era presentatore per l'emittente inglese la quale aveva motivato la sua decisione con il tweet dell'exin cui aveva criticato ilinglese per ......e le proteste sono arrivate anche in Parlamento e numerose sono state le interrogazioni al, ... 1) Sharm El Sheikh (11,5%), 2) Costiera Amalfitana (11,2%), 3)(10,2%), 4) Amsterdam (9,...

Barcellona, il Governo spagnolo pronto a intervenire sul caso arbitri ... Calciomercato.com

Esplode il Linekergate in Gran Bretagna. Match of the Day, il più seguito programma calcistico della Bbc, è andato in onda ...Leggi su Sky TG24 l'articolo Regno Unito, bufera sulla Bbc per il caso Lineker. Sunak: “La vicenda riguarda la rete” ...