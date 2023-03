Barcellona, caso Negreira: chiamati a testimoniare Valverde e Luis Enrique (Di lunedì 13 marzo 2023) Secondo quanto riportato da El País, la Procura chiamerà a testimoniare anche gli ex allenatori del Barcellona Luis Enrique ed Ernesto Valverde, che erano sotto il mandato presidenziale di Josep Maria Bartomeu, in merito al caso Negreira. Luis Enrique e Valverde saranno dovranno dire se, durante il loro lavoro al Barcellona, hanno ricevuto i verbali preparati da Enríquez Negreira attraverso la sua compagnia, insieme a suo figlio, Javier Enríquez. In una recente conferenza stampa, precisamente il 18 febbraio, l’attuale allenatore dell’Athletic Bilbao, Ernesto Valverde, ha dichiarato: «Non sapevo nemmeno che ci fossero segnalazioni al Barça. È stata una sorpresa per me, ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 13 marzo 2023) Secondo quanto riportato da El País, la Procura chiamerà aanche gli ex allenatori deled Ernesto, che erano sotto il mandato presidenziale di Josep Maria Bartomeu, in merito alsaranno dovranno dire se, durante il loro lavoro al, hanno ricevuto i verbali preparati da Enríquezattraverso la sua compagnia, insieme a suo figlio, Javier Enríquez. In una recente conferenza stampa, precisamente il 18 febbraio, l’attuale allenatore dell’Athletic Bilbao, Ernesto, ha dichiarato: «Non sapevo nemmeno che ci fossero segnalazioni al Barça. È stata una sorpresa per me, ...

